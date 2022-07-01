Harga Minyak Goreng
HARGA TERKINI Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Per 1 Juli, Merek Tropical 2L Hanya Rp 39.500
Pantauan Tribun Medan, harga minyak goreng kemasan lainnya seperti Bimoli, Sania dan lainnya di Alfamart dan Indomaret bervariasi.
Penulis: Angel aginta sembiring | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga beberapa merek minyak goreng kemasan sudah turun di bawah Rp40 ribu di sejumlah gerai ritel Alfamart dan Indomaret, pada Jumat (1/7/2022).
Pantauan Tribun Medan, harga minyak goreng kemasan lainnya seperti Bimoli, Sania dan lainnya di Alfamart dan Indomaret bervariasi.
Dimana di beberapa merek migor terdapat promo menarik di awal bulan Juli ini, adapun minyak goreng kemasan merek Tropical ukuran dua liter sudah turun dari Rp 50.700 menjadi Rp 39.500.
Sania dua liter yang sebelumnya dijual dengan harga Rp46.400 turun menjadi Rp38.900 per dua liter. Minyak goreng kemasan Fortune ukuran dua liter juga turun dari semula R 46.000 ribu menjadi Rp 38.700.
Kemudian, minyak goreng Filma ukuran dua liter turun dari Rp 48.400 menjadi Rp 42.900.Untuk Sania ukuran satu liter, harga turun dari Rp23.500 menjadi Rp21.800 per 1 Juli 2022.
Namun, tidak semua merek minyak goreng turun harga. Hal itu karena tergantung dari merek hingga ukuran kemasan yakni kemasan satu liter dan dua liter.
Berikut Tribun Medan merangkum terkait harga minyak goreng di ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret, pada Jumat (1/7/2022).
Baca juga: PROMO Hypermart Sun Plaza Medan selama Tiga Hari, Harga Minyak Goreng 2 Liter Rp 39.900
Daftar Harga Minyak Goreng Alfamart
- Bimoli Minyak Goreng Pouch 1 L: Rp 25.300
- Bimoli Minyak Goreng Pouch 2 L: Rp 49.900
- Bimoli Special Minyak Goreng Pouch 2 L: Rp 51.500
- Tropical Minyak Goreng Pouch 2 L: Rp 39.500
- Tropical Minyak Goreng Pet 1 L: Rp 21.500
- Sania Minyak Goreng Pouch 1 L: Rp 19.600
- Sania Minyak Goreng 2 L: Rp 38.900
- Fortune Minyak Goreng Pouch 2 L: Rp 38.800
- FILMA Minyak Goreng Pouch 2 L: Rp 39.900
- Barco Minyak Goreng Kelapa 1 L: Rp 38.900
- SunCo Minyak Goreng 2 L: Rp 51.500
Baca juga: CEK Harga Minyak Goreng di Indomaret Awal Juli 2022, Ada Promo Menarik Ini
Berikut daftar harga minyak goreng di Indomaret:
- Bimoli Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 24.500
- Bimoli Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 48.200
- Bimoli Minyak Goreng Special Refill 1 L: Rp 24.700
- Bimoli Minyak Goreng Special Refill 2 L: Rp 48.800
- Bimoli Minyak Goreng Refill 5 L: Rp 121.300
- Bimoli Minyak Goreng 2 L: Rp 52.000
- Fortune Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 38.800
- Tropical Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 40.700
- Tropical Minyak Goreng 1 L: Rp 22.900
- Tropical Minyak Goreng 2 L: Rp 39.900
- Sovia Minyak Goreng 2 L : Rp 38.700
- Sania Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 25.300
- Sania Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 38.900
Demikian harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret Jumat (1/7/2022).
(cr9/Tribun-Medan.com)