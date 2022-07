Perumda Tirtanadi Terima Kunjungan President AOTS Jepang

Dok. Perumda Tirtanadi

Direktur Utama Perumda Tirtanadi Kabir Bedi (melalui zoom meeting) dan Direktur Air Minum Harun Al Rasyid didampingi Ka. Sekper Jamal Usman Ritonga beserta staf lainnya menerima kunjungan President The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) Jepang di Ruang Direksi Lt. 2, Jumat (01/07/2022).