Pesona Sport Honda Panaskan Ajang Balapan di Tapanuli Tengah

TRIBUN-MEDAN.COM, TAPANULI TENGAH - Sebagai upaya menjawab kerinduan para pecinta motor sport di wilayah Sumatera Utara, PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda untuk kesekian kalinya menggelar aktivitas exhibition bertajuk “ Honda Sport Moto Show (HSMS) ” di sejumlah titik. Tampil beda, kali ini HSMS hadir meramaikan ajang Kejurda Motocross dan Grasstrack yang berlangsung di Sirkuit Anra Lopian yang berlokasi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah pada 2-3 Juli 2022.

Mematuhi protokol kesehatan, exhibition bersama dealer Mitra Honda Motor, Garuda Perkasa Motor, dan Kencana Mulia Abadi 3 ini berhasil memanjakan para pecintanya dengan memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan jajaran motor sport uggulan Honda yang hadir memukau dengan pesona tiada lawan yang menghadirkan kebanggaan.

Betapa tidak, Honda Sport Moto Show kali ini terbukti berhasil mencuri perhatian pengunjung balapan dengan menghadirkan New CB150X yang tampil keren dengan desain adventure touring dan nuansa tampilan big bike, posisi berkendara yang nyaman, serta beragam fitur canggih yang mampu memberikan performa berkendara yang optimal.

Dibekali mesin 150cc DOHC berpendingin cairan, New CB150X juga menyuguhkan performa responsif dan sensasi ketangguhan berpetualang ketika berkendara sehari-hari ataupun turing jarak jauh. Hal tersebut terbukti saat Honda membuka sesi test ride berhadiah bersama tim safety riding, dimana banyak pengunjung dapat merasakan langsung sensasi berkendara aman dan menyenangkan bersama New CB150X yang merupakan partner berkendara ketika berpetualang.

Kekaguman pengunjung sirkuit pada jajaran motor sport Honda juga semakin disempurnakan dengan kehadiran All New CB150 Streetfire yang hadir dengan performa sang penakluk berbagai medan jalan. Dimana dengan sejumlah teknologi unggulan yang diusungnya menjadikan All New Honda CB150R menjadi primadona di kelasnya.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan duo sport unggulan Honda menjadi jawaban bagi masyarakat yang menyukai tantangan dan membutuhkan partner berkendara yang tepat ketika berpetualang menjelajahi keindahan alam, serta menyukai tampilan macho ketika berkendara.

“Komitmen untuk berkontribusi menghadirkan partner berkendara jarak jauh yang lebih menyenangkan bagi seluruh pecinta sport Sumatera Utara diwujudkan Honda melalui All New CB150R Streetfire dan New CB150X yang diyakini mampu memberikan kebanggaan yang dapat dirasakan langsung oleh pengendaranya,“ ujar Sutjipto.