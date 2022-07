LIVE iNews! Link Streaming Timnas Basket Indonesia Vs Arab Saudi 12 Juli 2022, Akses di Sini via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel perdana Timnas Basket Indonesia vs Arab Saudi ajang FIBA Asia Cup 2022, Selasa (12/7/2022) besok sore.

Laga timnas basket Indonesia vs Arab Saudi penyisihan Grup A di FIBA Asia Cup 2022 berlangsung di Istora GBK, Senayan, Jakarta.

Keseruan laga Timnas basket Indonesia vs Arab Saudi berlangsung Selasa (12/7/2022) petang pukul 17.30 WIB live iNews.

Selain bisa disaksikan di iNews, laga Timnas Basket Indonesia vs Arab Saudi bisa disaksikan via live streaming via HP.

Link streaming Indonesia vs Arab Saudi FIBA Asia Cup 2022 bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Skuat Timnas Basket Indonesia akan bertarung di ajang FIBA Asia Cup 2022 (Twitter/FIBA Asia Cup)

Bagi timnas basket Indonesia, laga melawan Arab Saudi menjadi krusial karena menawarkan peluang kemenangan paling besar jika mengacu pada ranking FIBA. Arab Saudi kini berada di ranking 80 dunia.

Mereka memiliki peringkat paling rendah dibandingkan dengan dua pesaing Indonesia lainya di Grup A, yakni Yordania dan Australia.

Saat ini, Yordania berada di peringkat ke-39 dunia, sedangkan Australia menempati papan atas, tepatnya urutan ketiga.

Melihat dari ranking yang dimiliki masing-masing pesaing, timnas basket Indonesia wajib memaksimalkan kesempatan saat bersua Arab Saudi.

Indonesia juga telah mengantongi modal menjanjikan untuk mencuri kemenangan dari Arab Saudi.

