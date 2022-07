PT ISA Menerima Penghargaan New Comer Halal Certified dalam Acara Halal Award 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - PT Intan Sejati Andalan yang merupakan salah satu anak usaha dari PT Mahkota Group Tbk berhasil meraih penghargaan New Comer Halal Certified yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam acara Halal Award 2022 yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia.

Halal Award ini berlangsung pada Kamis (7/7) di IPB International Convention Center, Bogor, dengan tiga nominasi yakni Best of HAS Implementation, Best of New Comer Halal Certified, dan Favorite Halal Brand. Tiga Nominasi itu diberikan kepada 17 perusahaan kosmetik, manufaktur, dan makanan minuman.

Mereka yang mendapat penghargaan telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) atau yang saat ini dikenal dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan sangat baik.

Acara ini memotivasi kepatuhan perusahaan pada nilai halal, terutama pada aspek sertifikasinya.

Dengan menerapkan prinsip halal, maka akan menambah kebaikan dan industri pun terus berkembang, karena ini.