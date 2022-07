Hadiri Kopdar Humas Imigrasi Tahun 2022, Imigrasi Polonia: Wadah untuk Berbagi Informasi dan Ilmu

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Humas Kantor Imigrasi Polonia turut hadir dalam Undangan Kopdar Humas Imigrasi Tahun 2022 dengan tema “Communigration: Untuk Komunikasi yang Menginspirasi”, yang diselenggarakan di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 5-7 Juli 2022 ini diikuti oleh seluruh petugas Kehumasan Direktorat Jenderal Imigrasi, diantaranya seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Grace Tobing mewakili Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia.

Kegiatan diawali dengan Laporan oleh Ketua Panitia, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, lalu sambutan oleh Sekretaris Jenderal Imigrasi, Supartono, sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan Kopdar Humas 2022. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pengarahan oleh Keynotes Speaker, yakni Bane Raja Manalu, Staff Khusus Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi dari Narasumber yang berlangsung dalam 3 (tiga) sesi. Sesi Pertama diisi oleh Faris Mufid, selaku Public Policy & Government Relations Tiktok Indonesia & Malaysia, Sesi kedua diisi oleh Andin Rahmana selaku Digital Consultant & Trainer, Academic Head -- Digital Marketing Purwadhika Digital Technology School dan Sesi Terakhir diisi oleh Susangga Surya Alam selaku VP of marketing Narasi.tv.

Kopdar Humas Imigrasi merupakan kegiatan tahunan yang menjadi wadah bagi para petugas kehumasan di satuan kerja keimigrasian seluruh Indonesia untuk saling berbagi informasi, memperkuat jaringan dan menimba ilmu serta wawasan di dunia komunikasi publik. Pada hari kedua, Rabu (6/7/2022). Kegiatan dilanjutkan dengan kelas kehumasan dimana peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelas.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta diberikan pembekalan sekaligus penguatan kehumasan oleh 7 (tujuh) orang narasumber yang merupakan profesional dan praktisi kehumasan, baik di bidang strategi komunikasi, penulisan kehumasan, videografi hingga digital marketing, diantaranya Angel Roberty selaku Creative Business Direktor What If Asia dan Fardila Astari, IAPR selaku Communications Director Rajawali Foundation.

Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, dalam Kopdar Humas Imigrasi Tahun 2022 untuk pertama kalinya diadakan Ajang Penghargaan AHII (Anugerah Humas Imigrasi Indonesia).

Terdapat empat kategori penghargaan yang dikompetisikan dalam AHII, terdiri dari Imifluencer (pengelolaan media sosial terbaik), Media Darling (pengelolaan media dan pemberitaan terbaik), Webshine (pengelolaan website terbaik) serta The Most Caring One (pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terbaik).

Seluruh karya satuan kerja keimigrasian yang diajukan dinilai oleh Dewan Penilai yang terdiri dari profesional dan praktisi di bidang kehumasan, baik dari internal maupun eksternal Ditjen Imigrasi.

Turut hadir sebagai tamu kehormatan pada Ajang penghargaan AHII, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Hantor Situmorang, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Supartono, serta para Analis Keimigrasian Ahli Utama Ditjen Imigrasi, yakni Ronny F. Sompie, Alif Suaidi dan Lilik Bambang Lestari.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Kopdar Humas 2022 ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia.