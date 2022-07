SEDANG BERLANGSUNG Man United Vs Liverpool, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

Link Streaming pramusim Man United vs Liverpool dihelat di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Selasa (12/7/2022) pukul 20.00 WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel sengit antara Manchester United vs Liverpool di laga pramusim yang berlangsung di Bangkok, Thailand Selasa (12/7/2022).

Pertandingan pramusim Man United vs Liverpool dihelat di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Selasa (12/7/2022) pukul 20.00 WIB.

Keseruan laga Man United vs Liverpool disiarkan langsung Indosiar. Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga ini bisa ditonton via live streaming gratis via HP.

Meski pertandingan ini bertajuk persahabatan, pelatih Liverpool, Juergen Klopp menganggap duel ini sebagai ujian penting.

"Tapi kami melihatnya sebagai ujian penting karena ini adalah laga menghadapi United dan kami tidak memainkan pertandingan persahabatan," ujar Juergen Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool.

"Jelas kedua tim tidak bermain persahabatan melawan satu sama lain, jadi kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan."

Rencananya Liverpool tetap akan menurunkan semua pemainnya.

Mereka datang ke Bangkok dengan membawa sekitar 37 pemain.

"Kami membawa 37 pemain ke sini, jadi kami memiliki semua generasi pemain di sini dan kami harus memanfaatkan semuanya."