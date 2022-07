Mantan Bupati Sergai Wakili Indonesia Dipertemuan 30 Negara, Akan Bahas Pertanian Organik

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI- Mantan Bupati Serdangbedagai Soekirman menjadi tamu kehormatan dalam forum Asean Lokal Government For Organik Culture ( ALGOA) di Korea Selatan.

Pertemuan itu diikuti oleh 30 perwakilan negara yang akan berlangsung pada 18 Juni mendatang.

"Saya diundang hadir pada ALGOA yang akan berlangsung pada 18 Juni hingga 20 Juni mendatang. Kehadiran saya diminta untuk dapat menyampaikan perkembangan pertanian organik yang ada di Indonesia," kata Soekirman, Kamis (14/7/2022).

ALGOA Summit sendiri merupakan forum lintas negara yang fokus membahas sektor pertanian, kelautan dan pembangunan dasar di perdesaan.

Dalam pertemuan mendatang, ALGOA akan membahas 5 fokus utama yang ingin dicapai seperti, ketahanan pangan, kehidupan sehat dan sejahtera, air bersih dan sanitasi, ekosistem lautan dan ekosistem daratan.

Melalui pertemuan dan pembahasan yang diikuti lintas negara itu kata Soekirman dapat dijadikan panduan dalam menjalankan pertanian organik di desa desa yang ada di Indonesia.

"Lewat fokus pembahasan itu kita berharap bagaimana bisa melakukan dan membawa hasil di Indonesia," kata dia.

Menurutnya, sejauh ini pertanian organik belum banyak diterapkan di Indonesia. Dia berharap pertemuan itu dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk mulai berfokus pada pertanian organik.

Hal itu kata Soekirman tidak lepas dari pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistainnable Devolement Government Goals) atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.

"Bagaimana pembangunan berkelanjutan dengan melakukan pertanian organik dapat diterapkan untuk kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani kita," ujar Ketua Perhimpunan Petani Sumatera Utara itu.

ALGOA Summit tahun 2022 merupakan pertemuan kedua kali dilakukan. Forum ini diprakarsai oleh The International Federation of Organic Agriculture (IFOA)

Forum ini pertama kali berlangsung pada tahun 2019 di Korea Selatan dengan mengangkat tema Best Policies Towards Transformasion into Organic Agriculture.

