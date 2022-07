SOSOK Letjen Hinsa Siburian, Putra Batak Peraih Adhi Makayasa Tahun 1986 yang Kini Jadi Kepala BSSN

Pendidikan Militer



Kursus

Diksar Para (1986)

Komando (1987)

Sus Gultor (1988)

Suspa Intel (1993)

KIBI (1993)

Jabatan Militer

Dan Unit Grup 1 Kopassus (01-10-1986)

Dan Unit 1/2/2 Yon 811 Kopassus (01-07-1988)

Dan Unit 1/1/1 Yon 811 Kopassus (01-06-1989)

Dantim 1/1 Yon 811 Kopassus (01-06-1991)

Pama Kopassus (Dik Selapa I)

Dantim 2/1 Yon 811 Kopassus (01-07-1992)

Dantim 1/1 Yon 811 Kopassus (07-09-1995)

Pama Kopassus (Dik Selapa II)

Mayor

Kasi 2 Den 81 Kopassus (27-01-1997)

Danyon 811 Kopassus (10-11-1999)

Pamen Kopassus (Dik Seskoad 2000)

Letnan Kolonel

Danyon-31 Grup-3 Kopassus (27-04-2001)

Danyon 811/Aksus Sat-81 Kopassus (01-08-2001)

Dansatdik Komando Pusdikpassus (01-02-2003)

Dandim 1710/Mimika Rem 171/Praja Vira Tama (15-07-2003)

Jabatan Sipil

Kepala BSSN (21-05-2019)

Asintel Kasdam XVII/Trikora (01-08-2005)

Kasrem 172/PWY Kodam XVII/Trikora (01-05-2006)

Kolonel Asops Kasdivif-1/Kostrad (15-06-2006)

Pamen Mabesad (Dik Sesko TNI) (24-03-2008)

Asops Kaskostrad (28-06-2009)

Danrem 043/Garuda Hitam Dam II/Sriwijaya (29-10-2010)

Dandenma Mabes AD (Dik Lemhannas) (25-02-2011) Brigadir Jenderal Dirlat Kodiklat TNI (01-02-2012)

Danrem 173/Praja Vira Braja Dam XVII/Cenderawasih (22-04-2013)

Kasdam XVII/Cenderawasih (15-05-2013) Mayor Jenderal Asops Kasad (16-08-2014)

Pangdam XVII/Cenderawasih (05-09-2014)

