Rayakan HUT Kota Medan, Gojek Hujani Promo Menikmati Deli Land Festival

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gojek, layanan on-demand ekosistem GoTo terus berupaya memberikan manfaat bagi para pelanggannya. Bekerjasama dengan acara musik dan seni Deli Land Festival, Gojek di Kota Medan menghujani pelanggan dengan berbagai promo menarik untuk menikmati hajatan besar yang digelar di J-Garden, Tanjung Sari, Kota Medan ini.

Deli Land Festival ini sendiri merupakan sebuah gelaran festival musik dan seni visual yang digelar tanggal 16 Juli 2022 sebagai bagian dari peringatan HUT Kota Medan dan menyiapkan 3 buah panggung untuk acara musik, venue pameran seni, market place, stall makanan dan minuman serta berbagai jenis hiburan lainnya. Tak kurang dari 2500 pengunjung diharapkan memenuhi event ini.

Sepanjang acara, Gojek memberikan berbagai promo menarik bagi pelanggan untuk menikmati acara ini. Bagi para pelanggan yang menggunakan layanan transportasi Gojek, baik GoCar maupun GoRide, ada kode promo MEDAN432 yang memberikan trip gratis pada pemesanan selanjutnya dalam bentuk GoPay Coins. Cukup masukkan kode promo ini pada saat memesan layanan transportasi, dan otomatis voucher diskon ini akan langsung berlaku.

Promo lain yang menarik adalah jajan di Deli Land Festival dengan menggunakan GoPay akan mendapat cashback 40 persen. Promo ini berlaku untuk semua rekan usaha GoPay yang ada di dalam area Deli Land Festival, seperti Quality Fried Chicken, Ayam Geprek Bang Sur, Nauli Coffee Mocktail and Tea, Juragan Takoyaki, Bobabox, Burger & Kebab Bang Jago, Bubur Ayam & Ketoprak Cirebon, Basoka Bakso Sosis Bakar, Nasi Goreng Insomnia dan masih banyak lagi. Total ada 25 rekan usaha GoPay yang hadir dalam acara ini. Jadi tidak perlu khawatir lapar dan haus selama pergelaran yang dimulai sejak siang hari ini. Dan yang pasti, lebih hemat dengan GoPay.

Walikota Medan, Bobby Nasution menyampaikan dukungannya terhadap pagelaran ini. “Alhamduillah akhirnya kita bisa kembali berkumpul di acara festival musik yang kita semua rindukan setelah dua tahun kita menghadapi pandemi Covid-19, kami pemerintah kota Medan siap mendukung seluruh kegiatan dan acara festival musik maupun seni yang dibuat oleh anak-anak Medan. Dan semoga ke depannya kota Medan ini punya banyak acara festival seperti yang kita nikmati di Deli land Festival. Ayo kita dukung terus seluruh pergerakan lokal dan karya-karya lokal anak-anak kota Medan agar industrinya tetap hidup dan semakin berkembang,”jelas Bobby.

Deli Land Festival ini menghadirkan bintang tamu utama Pamungkas dengan sejumlah lagu hitsnya To The Bone, Wait a Minute, Kenangan Manis, Sorry serta banyak lagi. Selain Pamungkas, event ini menghadirkan puluhan band lokal di Kota Medan yang akan mulai meramaikan tiga panggung musik sejak siang hari.

District Head Gojek Medan, Sahli Adrian Fauzi menyatakan pentingnya kontribusi Gojek dalam mendorong digitalisasi ekonomi di kota Medan. ”Keterlibatan Gojek melalui layanan GoCar, GoRide dan GoPay dalam pagelaran Deli Land Festival kali ini adalah sebagai bentuk kontribusi Gojek untuk mendorong bangkitnya perekonomian lokal di kota Medan. Kami juga mendorong keterlibatan UMKM lokal untuk bisa memasuki pasar digital, salah satunya dengan layanan GoPay untuk memperluas pasar mereka, dan memudahkan proses transaksi dengan para pelanggan. Harapannya, kekuatan ekonomi lokal ini terus tumbuh dan bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian di kota Medan setelah melalui pandemi,” pungkas Sahli.