LENGKAP! Jadwal dan Link Streaming Laga Pramusim Arsenal Vs Everton, Chelsea Vs Club America

Chelsea jalani tur pramusim 2022 di Amerika Serikat. The Blues akan melawan Club Amerika pukul 09.00 WIB Minggu (17/7/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal dan live streaming laga pramusim yang berlangsung mulai Minggu (17/7/2022) dini hari WIB yang bisa nada saksikan.

Ada duel menarik yang tersaji baik dari AC Milan, Inter Milan, Arsenal, hingga Chelsea berlangsung via live streaming.

AC Milan berhadapan FC Koln pukul 00.00 WIB. Kemudian laga Inter Milan vs AS Monaco kick off pukul 01.30.

Dari klub Liga Inggris, duel tersaji antara Arsenal vs Everton pukul 06.00 WIB dan Chelsea vs Club America pukul 09.00 WIB.

Keseruan laga pramusim ini bisa anda saksikan via live streaming melalui tautan yang sudah tersedia di akhir artikel ini.

Baca juga: LIVE MNC TV! Sedang Berlangsung FC Koln Vs AC Milan, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis

Chelsea vs Club America

Pertandingan Chelsea melawan klub Meksiko Club America sebagai bagian dari Piala Florida dalam tur Amerika Serikat mereka.

Chelsea akan memulai persiapan mereka untuk kampanye baru dengan pertandingan persahabatan pra-musim melawan klub Meksiko Club America pada Sabtu malam.

The Blues sedang membangun menuju pertandingan pembuka Liga Premier 2022-23 melawan Everton.

Tetapi Amerika telah memulai musim baru mereka, mengambil empat poin dari tiga pertandingan pertama mereka untuk duduk di urutan keenam dalam tabel.