LINK Nonton Live Streaming Gratis Final Piala Presiden 2022 Borneo FC Vs Arema FC Jam 20.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming Final Piala Presiden leg kedua yang mempertemukan Borneo FC vs Arema FC, Minggu (17/7/2022) malam ini.

Laga Borneo FC vs Arema FC di Piala Presiden 2022 digelar di Stadion Segiri Samarinda dan kick off pada pukul 20.00 WIB Live Indosiar.

Berikut prediksi susunan pemain kedua tim yang bisa anda simak dalam artikel ini.

Meski tertinggal satu gol, asa juara Borneo FC belum tertutup begitu saja, Pesut Etam dengan sepakbola modern yang mereka usung berpeluang untuk meraih comeback.

Berikut head to head Borneo FC vs Arema FC di leg kedua final Piala Presiden 2022. - Pesepak bola Arema FC, Dendi Santoso (tengah) menendang bola pada laga Leg Pertama Final Piala Presiden 2022 antara Arema FC melawan Borneo FC Samarinda di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (14/7/2022) malam. Arema FC berhasil menang atas Borneo FC dengan skor 1-0 (1-0). TRIBUN JATIM/PURWANTO (Tribun Jatim)

Borneo FC begitu cerdas dalam membongkar pasang pemainnya di bursa transfer.

Yang paling mencolok, dua rekrutan anyar mereka, Matheus Pato dan Stefano Lilipaly berhasil menggendong Pesut Etam untuk tampil elit di Piala Presiden 2022.

Pato dengan sumbangan enam golnya, sedangkan Lilipaly mampu menciptakan empat gol.

Permainan pressing yang diterapakan sang juru taktik, Milomir Seslija mampu membuat Borneo tampil garang.