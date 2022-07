UPDATE Transfer Pemain - Paulo Dybala Sepakat Gabung AS Roma, Peran Mourinho Jadi Kuncinya

TRIBUN-MEDAN.com - Update transfer pemain hingga Senin (18/7/2022), Paulo Dybala dilaporkan segera bergabung dengan AS Roma.

Paulo Dybala telah sepakat untuk bergabung dengan AS Roma hingga 2025. Gabungnya Dybala tak terlepas dari tangan Pelatih I Giallorossi, Jose Mourinho.

Paulo Dybala dipastikan bakal menjadi milik AS Roma pada bursa transfer musim panas 2022.

Pasalnya, pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, telah mengonfirmasi bahwa Dybala sepakat bergabung dengan AS Roma lewat kalimat saktinya, "Here we go".

Kompatriot Lionel Messi di timnas Argentina akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di AS Roma.

Artinya, Dybala bakal berseragam I Giallorossi hingga Juni 2025.

Dybala sendiri merapat ke AS Roma dengan status bebas transfer alias gratis.

Penyerang berusia 28 tahun itu berstatus bebas transfer lantaran menolak memperpanjang kontraknya di Juventus yang kedaluwarsa pada musim panas ini.

Selain itu, Romano juga menjelaskan bahwa Jose Mourinhomenjadi kunci di balik kesuksesan transfer tersebut.

Sebelumnya, Mourinho memang ramai dilaporkan menghubungi Dybala secara langsung untuk memintanya bergabung dengan AS Roma.