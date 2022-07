Mahasiswa Politeknik WBI, Elliot Donohadi Raih Best Delegate dan Best Directive Award ITBMUN 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Elliot Donohadi mahasiswa Program Studi Agribisnis Holtikultura Politeknik WBI baru saja meraih award di ITBMUN yang diadakan di Kota Bandung sebagai "The Best Delegate" dan "The Best Directive".

Elliot di kenal sebagai mahasiswa yang cukup aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan positif seperti ini dan selalu menjadi inspirasi mahasiswa/i lainnya.

ITBMUN sendiri adalah konferensi Model UN utama Institut Teknologi Bandung yang diadakan bekerja sama dengan Ganesha MUN Club. ITBMUN selalu dikenal dengan perpaduan unik antara teknologi, ilmu pengetahuan, dan diplomasi.

Dalam konferensinya yang keenam, ITBMUN mengusung tema "Membangun Kemajuan Berkelanjutan Di Era Transformasi Digital" yang bertujuan untuk menyediakan platform bagi para delegasi untuk membahas isu-isu global di tujuh dewan yang berbeda, tersedia untuk konferensi offline dan online.

Tahun ini, seluruh rangkaian acara utama akan digelar hybrid pada 24-26 Juni 2022. Acara utama terdiri dari MUN 101: Bootcamp Delegasi, ITBMUNTalks, sesi komite, dan malam sosial.

“Dengan mengikuti ITBMUN, saya dapat belajar dan meningkatkan skill negosiasi, skill diplomasi, dan meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan saya terutama terhadap isu dan topik yang dibahas dalam konferensi tersebut” ujar Elliot.