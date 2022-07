Mahasiswi Politeknik WBI Raih Gold Rank 3 Kategori Vokal Grup di Festival Pesparawi Tingkat Nasional

TRIBUN-MEDAN.COM, YOGYAKARTA - Immanuella Bella Yulianti dan Rebekkah Yobelin Siregar keduanya merupakan mahasiswi Politeknik WBI program studi Pengelolaan Konvensi dan Acara (PKA) yang baru saja mengikuti Lomba Kategori Vokal Grup dalam Festival Pesparawi Tingkat Nasional di Yogyakarta mewakili Kontingen Sumatera Utara pada tanggal 19-26 Juni lalu dan tim mereka berhasil memenangkan Gold Rank 3 .

Festival Pespawari sendiri adalah singkatan dari Pesta Paduan Suara Gerejawi yang dimana peserta festival ini berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan rasa kebersamaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta memperkenalkan kebudayaan, potensi dan kegiatan pembangunan dari seluruh wilayah dan tanah air melalui paduan suara.

Melalui berbagai proses mulai dari persiapan selama 6 bulan, kemudian mengikuti rangkaian kegiatan latihan rutin selama di Yogyakarta untuk tetap menjaga kualitas suara dan fokus hingga masa karantina dan hari perlombaannya. Immanuella dan Rebekkah juga belajar banyak hal dan mengakui sangat senang dan bangga dapat membawa nama Provinsi Sumatera Utara ke ajang nasional dan bisa meraih prestasi yang sangat memuaskan.

“Bertemu relasi baru dan mengenal berbagai pribadi sebagai pembelajaran dan dari hal itu menjadi paham untuk berani mengekspresikan dirikan diri dan talenta yang dimiliki. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri dan mengekspresikan diri. Be who you are not the world wants you to be.” ujar Bella.