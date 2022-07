Paulo Dybala Ditawarkan Pakai Nomor Legenda AS Roma Totti, Menolak tapi Pilih yang Sudah Dipakai

TRIBUN-MEDAN.com - Paulo Dybala dikabarkan segera bergabung dengan AS Roma pada bursa transfer musim panas 2022 ini.

Setelah jalani proses transfer, Paulo Dybala langsung ditawarkan memakai nomor punggung 10 milik legenda AS Roma, Francesco Totti.

Namun Paulo Dybala lebih memilih menggunakan nomor punggung lainnya yang sudah ada dipakai pemain lain.

Rumor saga transfer Paulo Dybala akhirnya menemui titik temu.

Setelah berulang kali dikaitkan dengan Inter Milan, Paulo Dybala justru memilih untuk bergabung dengan AS Roma.

Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer, Fabrizio Romano.

Pria asal Italia telah mengonfirmasi bahwa Dybala sepakat bergabung dengan AS Roma lewat kalimat saktinya "here we go".

Kompatriot Lionel Messi di timnas Argentina akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di AS Roma.

Artinya, Paulo Dybala bakal berseragam I Giallorossi hingga Juni 2025.

Plus, Dybala dilaporkan akan menerima gaji sebesar 6 juta euro atau setara Rp90 miliar per musim plus tambahan bonus.

