JADWAL Bola Laga Pramusim Kamis 21 Juli 2022, Chelsea vs Charlotte, Orlando Vs Arsenal, City vs CA

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini jadwal pertandingan sepak bola yang menyajikan laga pramusim Kamis (19/7/2022) pagi WIB.

Klub-klub top Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, hingga Liga Prancis akan unjuk gigi pada laga pramusim sebelum memasuki musim kompetisi 2022-2023.

Jadwal bola Kamis (21/7/2022) pagi ada laga Chelsea vs Charlotte, Orlando Vs Arsenal, DC United vs Bayern Muenchen, Man City vs Club America.

Chelsea vs Charlotte

Chelsea akan melanjutkan laga pramusimnya di Amerika Serikat melawan Charlotte, Kamis (21/7/2022).

Keseruan laga Chelsea vs Charlotte FC akan ditayangkan oleh televisi lokal, O Channel, pada Kamis (21/7/2022) pada 06.30 WIB.

Pembelian pertama Chelsea era Todd Boehly, Raheem Sterling, akan siap menjalani laga pertamanya dalam duel nanti.

Laga Chelsea vs Charlotte FC akan menjadi partai uji coba kedua Chelsea di pramusim ini setelah laga melawan Club America.

The Blues menang 2-1 lawan kubu Meksiko itu di Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.