KELOMPOK Para Rupa Yogyakarta Gelar Pameran Seni Rupa Holistik: Dari Titik ke Penguatan Keluarga

TRIBUN-MEDAN.com - Kelompok Para Rupa Yogyakarta menggelar Pameran Seni Rupa Holistik: Dari Titik ke Penguatan Keluarga di Bentara Budaya Yogyakarta, Jalan Suroto 2, Kotabaru.

Pameran dibuka Minggu, 17 Juli 2022, pukul 15.30 oleh Ibu Jumarsih, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SLB Negeri I Yogyakarta.

Pembukaan diisi dengan pantomim oleh M. Irsyad Hadyan, pertunjukan tari “Kaksa” oleh Nalitari, serta musik oleh Tanah and Friends.

Pameran akan berlangsung hingga Minggu, 24 Juli 2022, buka pukul 10.00–21.00.

Para Rupa terdiri dari enam anak dan remaja berkebutuhan khusus beserta keluarganya.

Mereka berkarya bersama sejak April 2019, dengan mengajak perupa Moelyono sebagai fasilitator. Keenam anak Para Rupa yaitu Muhammad Irsyad Hadyan (tunagrahita ringan), Syifa Maulida Basuki (sindrom Down), Nadya Annisa Raharjo (mild autism), Indhira Larasati (tunagrahita ringan), Mathea Lintang Joy Adwedaputri (sindrom Down), dan Kireina Jud Aisyah (sindrom Down).

Di dalam pameran ini, Para Rupa tidak hanya menyajikan karya, namun juga menampilkan benda dan suasana yang dialami setiap anak sehari-hari di rumah.

Instalasi ini bertujuan untuk menghadirkan anak sebagai subjek, yang memiliki hak dasar untuk berkespresi, salah satunya melalui medium seni rupa.

Di dalam pendampingannya, Pak Moel mengajak anak-anak Para Rupa untuk mengeksplorasi unsur dasar seni visual, diawali dengan titik dan dilanjutkan dengan garis.

Eksplorasi dimulai dengan menggambar titik dua dimensi di atas kertas dan kanvas, lalu dikembangkan dengan membuat bentuk titik tiga dimensi.