SEDANG BERLANGSUNG Inter Miami Vs Barcelona, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel antara Inter Miami vs Barcelona laga pramusim di Amerika Serikat, Rabu (20/7/2022) pagi WIB.

Barcelona melawan Inter Miami dalam laga pramusim berlangsung di Stadion Stadion DRV PNK, Florida pukul 07.00 WIB.

Keseruan laga Inter Miami vs Barcelona tak disiarkan langsung TV Nasional. Namun laga Inter Miami vs Barcelona bisa anda saksikan via live Streaming gratis via HP.

Link streaming gratis Inter Miami vs Barcelona bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Xavi Hernandez tidak akan mendampingi Barcelona vs Inter Miami dalam pertandingan pramusim di Stadion DRV PNK.

Mantan kapten Barcelona itu baru berangkat ke AS dari Madrid pada Selasa (19/7) waktu setempat. Xavi dijadwalkan tiba di AS pada Rabu (20/7/2022) pagi.

Tetapi Xavi tidak akan langsung bergabung dengan skuad, melainkan harus ke Kedutaan Amerika Serikat guna mengurus izin masuk negara tersebut.

Dikutip dari Sport, jika tidak ada masalah Xavi bisa langsung mendapatkan izin untuk segera bergabung dengan Sergio Busquets dan kawan-kawan pada sore hari. Setelah melanjutkan penerbangan ke Miami.

Dengan rumitnya birokrasi yang akan ditempuh Xavi, pelatih 42 tahun itu bisa dipastikan tidak akan mendampingi Barcelona di pinggir lapangan saat melawan Miami.

Khusus untuk pertandingan itu saudara Xavi, Oscar, akan bertanggung jawab untuk Barcelona. Setelah laga tersebut Xavi baru bisa bergabung dengan Barcelona.