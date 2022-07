LINK Nonton Live Streaming Chelsea Vs Charlotte, Sedang Berlangsung, Akses Di Sini Gratis

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming pertandingan sepak bola yang menyajikan laga pramusim dari klub Liga Inggris dan Liga Jerman mulai Kamis (19/7/2022) pagi WIB.

Keseruan laga Chelsea vs Charlotte, Orlando Vs Arsenal, DC United vs Bayern Muenchen kick off pukul 06.30 WIB, namun laga ditunda jadi dimulai pukul 07.30 WIB.

Pembelian pertama Chelsea era Todd Boehly, Raheem Sterling, akan siap menjalani laga pertamanya dalam duel nanti.

Laga Chelsea vs Charlotte FC akan menjadi partai uji coba kedua Chelsea di pramusim ini setelah laga melawan Club America.

Kini, Tuchel memastikan bahwa penyerang yang datang dari Manchester City dari dengan mahar mencapai 50 juta pounds atau sekitar Rp 893,5 miliar itu siap beraksi kontra Charlotte.

"Raheem sepenuhnya siap beraksi besok," tutur Tuchel seperti dikutip Football.London.

"Ia akan beraksi di lapangan besok dan saya sangat bahagia soal itu. Ia pun tak sabar untuk memainkan laga pertamanya."

Sterling yang kini sudah berusia 27 tahun mendapatkan kontrak jangka panjang dari Chelsea berdurasi lima musim sampai Juni 2027.