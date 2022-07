LIGA 1 Dimulai 23 Juli 2022, Bali United vs Persija Jakarta| Berikut Jadwal Lengkap Liga 1 2022

TRIBUN-MEDAN.com - Liga 1 2022 akan mulai bergulir mulai 23 Juli 2022.

Sejumlah laga perdana yang akan tampil di antaranya Bali United vs Persija Jakarta,PSIS Semarang vs RANS Nusantara FC, PSS Sleman vs PSM Makassar.

Yuk, simak jadwal Liga 1 pekan ini.

Jadwal Liga 1 musim 2022-2023 sudah dirilis secara resmi PT. LIB selaku operator dan akan bergulir pada Sabtu (23/7/2022).

Laga PSIS Semarang melawan RANS Nusantara bakal jadi laga perdana Liga 1 musim 2022-2023 di Stadion Jatidiri, Semarang.

Sementara laga super big match hari Sabtu bakal tersaji antara Bali United melawan Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Laga ini bakal jadi pertemuan seru antara juara bertahan Liga 1 dua musim terakhir melawan Persija Jakarta yang kini diasuh Thomas Doll.

Laga ini bakal seru mengingat Persija Jakarta sudah diperkuat empat pemain asing kelas Eropa nya untuk mengarungi Liga 1 musim depan.

Namun, Bali United harus tampil pincang jelang laga perdana.

Pasalnya, Bali United dilaporkan bakal kehilangan Sidik Saimima, Kadek Agung, dan Hariono karena cedera.