LINK NONTON On Your Wedding Day, Film Korea Tentang Kisah Romansa Selama 10 Tahun Penuh Lika-Liku

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - On Your Wedding Day merupakan film yang pernah menjadi hits di Korea Selatan pada 2018.

Film ini juga menjadi salah satu film yang masuk daftar paling banyak ditonton di aplikasi streaming film VIU.

On Your Wedding Day merupakan film bergenre komedi romantis yang melibatkan sejumlah aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan.

Karakter utama di film ini diperankan Kim Young Kwang dan Park Bo-Young. Kemunculan Bo-Young menjadi daya tarik tersendiri, karena sebelum memainkan peran di On Your Wedding Day, ia sempat memutuskan hiatus dalam karir aktingnya selama 3 tahun.

Film garapan sutradara Lee Seok Goon yang dirilis pada tahun 2018 ini telah berhasil mendapatkan beberapa apresiasi.

Di antaranya adalah penghargaan kategori Best New Actor (Kim Young-kwang) dari Baek Sang Art Awards 2019, kategori Popular Star (Kim Young-kwang) di Blue Dragon Awards 2018, hingga New Mexico Film Critics 2019.

Film On Your Wedding Day menceritakan perjuangan seorang anak muda bernama Hwang Woo-yeon (Kim Young-kwang) yang mengejar cinta pertamanya selama 10 tahun.

Woo-yeon bertemu perempuan yang kemudian menjadi pujaan hatinya, Seung-hee (Park Bo-young), saat sekolah di SMA yang sama.

Sejak awal mereka bertemu, Woo-yeon telah jatuh cinta pada Seung-hee. Akan tetapi, Seung-hee justru tidak memiliki ketertarikan kepada Woo Yeon.

Hingga pada akhirnya terjadi suatu momen saat Seung-hee memutuskan untuk menjadikan Woo Yeon sebagai kekasih pura-pura.

