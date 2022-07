Pernah Bantah Dirinya Jadi Pelakor, Kini Thalita Latief Pamer Momen Mesra dengan Ichan Rei di Kamar. 

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Thalita Latief kini tengah menjalin hubungan dengan pria benama Ichsan Reinaldy atau yang akrab disapa dengan Ichan Rei.

Dahulu Ichsan dan Thalita sempat dituding memiliki hubungan gelap. Thalita dianggap menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ichan dan mantan istrinya Irena Fabiola.

Info tersebut ramai menjadi pembahasan, namun Thalita terus membantahnya. Menurut Thalita ia dan Ichsan sudah lama mengenal dan hanya sebatas teman.

Tak lama setelah munculnya gosip miring tersebut, Ichsan dan Irena Fabiola resmi bercerai, kemudian Ichsan beberapa kali kedapatan mesra dengan Thalita.

Hingga kini keduanya tak lagi ragu membagikan momen kemesraan di akun Instagram masing-masing.

Seperti baru-baru ini, Thalita Latief membagikan momen kemesraan dengan sang kekasih saat berada di dalam kamar.

Dalam unggahannya itu, Thalita dan Ichan Rei sama-sama menggunakan baju bewarna hitam.

Tak hanya berdua, di sana juga terlihat anak Thalita Latief yang masih tertidur di kasur.

"Selamat pagi. Background our kiyowo boy masih terlelap. Actually my son shine," tulis Thalita Latief di Instagram, Kamis (21/7/2022).

Tak ingin ada kesalahpahaman, pemain film ‘Jejak Darah’ itu menjelaskan jika dalam foto tersebut mereka tidak hanya bertiga.