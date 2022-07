Usai Polisi Jemput Paksa, Akun Instagram Nikita Mirzani Hilang, Kok Bisa?

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis kontroversial Nikita Mirzani telah dijemput paksa pihak kepolisian di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Kamis(21/7/2022).

Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polri Banten, Kombes Pol Shinto Silitonga.

Namun setelah penangkapan Nikita Mirzani, akun instagramnya justru menghilang.

Berdasarkan pantauan Tribun Medan, akun instagram milik Nikita Mirzani tidak dapat dicari lagi di laman Instagram dengan keterangan "Sorry, this page isn't available."

Akun centang biru itu bahkan tak bisa ditemukan oleh pengikut Nikita Mirzani.

Belum dapat di pastikan, apakah akun instagram lenyap usai penangkapan atau sebelum ia dijemput paksa pihak kepolisian.