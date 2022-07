LINK Nonton Live Streaming Man United Vs Aston Villa Jam 16.45 WIB, Akses di Sini via HP Gratis!

Link Live Streaming Man United vs Aston Villa laga pramusim, Minggu (23/7/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga pramusim yang menyajikan duel Manchester United melawan Aston Villa sore ini, Sabtu (23/7/2022).

Jam tayang pertandingan pramusim Man United vs Aston Villa dihelat di Optus Stadium, Australia pukul 16.45 WIB.

Laga Man United vs Aston Villa tak disiarkan TV Nasional, tayang di MU TV. Namun laga ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link streaming Man United vs Aston Villa bisa anda akses tautan yang ada di akhir artikel ini.

Kedatangan Erik ten Hag sebagai juru taktik anyar MU mulai berpengaruh bagi tim.

Hal tersebut ditandai dengan rangkaian kemenangan MU selama tur pramusim, terhitung sejak menggulung Liverpool empat gol tanpa balas pada 12 Juli 2022.

Ketajaman MU juga semakin terasah. Jika diakumulasi, The Red Devils sudah 11 kali membobol gawang lawan dalam tiga laga uji coba terakhir.

Capaian tersebut tak lepas dari membaiknya para pemain MU dalam urusan kreasi serangan.

Man United mengawali agenda pramusim dengan hasil positif. Kemenangan dipetik anak asuh Erik ten Hag dalam 3 pertandingan uji coba awal.

Setelah menumbangkan Liverpool 4-0 dan unggul 1-4 atas Melbourne Victory, MU kembali menang 3-1 saat melawan Crystal Palace pada 19 Juli lalu.