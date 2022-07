NONTON Live Streaming Gratis Man United Vs Aston Villa Jam 16.45 WIB, Akses di Sini via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga pramusim yang menyajikan duel Manchester United melawan Aston Villa sore ini, Sabtu (23/7/2022).

Jam tayang pertandingan pramusim Man United vs Aston Villa dihelat di Optus Stadium, Australia pukul 16.45 WIB.

Laga Man United vs Aston Villa tak disiarkan TV Nasional. Namun bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link streaming Man United vs Aston Villa bisa anda akses tautan yang ada di akhir artikel ini.

Bek Manchester United, Harry Maguire, kembali menjadi sorotan kendati sudah berganti musim dan saat ini masih dalam momen pramusim.

Harry Maguire sempat menjadi sorotan bahkan jadi bahan sorakan para suporter saat Man United bertanding dengan Crystal Palace, Selasa (19/7/2022).

Maguire tetap disoraki kendati Setan Merah menang 3-1 atas Crystal Palace di Melbourne Cricket Ground, Australia.

Hal ini tak lepas dari performa Harry Maguire musim lalu yang banyak mendapat kritikan.

Akan tetapi, pelatih Man United, Erik Ten Hag, tetap percaya dengan kondisi psikis Harry Maguire yang tangguh.

Erik Ten Hag juga siap pasang badan dengan segala kondisi tentang sang kapten ke depannya.