6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Tayang di Tahun 2022, Berikut Jadwal Tayang dan Sinopsisnya

Bukan hanya menyajikan kisah yang menarik saja, namun pemeran dalam drama Korea juga memiliki kualitas akting yang luar biasa.

Di tahun 2022 ini, ada banyak sekali rekomendasi drama Korea terbaru.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru ini ada yang akan segera tayang dalam beberapa minggu, ada pula yang belum diketahui kapan tanggal tayangnya.

Meski begitu rekomendasi drama Korea terbaru ini tentu saja akan memanjakan kalian dengan cerita yang keren dan menegangkan.

1. Love According to Law

Judul Lain : Love by Law, Love According to the Law

Genre : Law, Romance

Episode : 16

Jadwal Tayang : Senin dan Selasa

Channel : KBS2

Drama Korea terbaru ini dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Lee Se Young.

Sinopsis

Drama romance hukum ini menggambarkan kisah Kim Jeong Ho, mantan jaksa yang sekarang menjadi pemilik gedung dan Kim Yu Ri seorang pengacara dengan kepribadian 4D.