SEDANG BERLANGSUNG Big Match Arsenal Vs Chelsea, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratis

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming duel big match antara Arsenal vs Chelsea laga pramusim bertajuk Florida Cup 2022, Minggu (24/7/2022) pagi WIB.

Laga Arsenal vs Chelsea bertajuk Florida Cup 2022, tayang via Live Streaming OChannel pukul 07.00 WIB.

Keseruan laga Arsenal vs Chelsea disiarkan OChannel. Duel Arsenal vs Chelsea ini bisa juga diakses via Live Streaming gratis via HP.

Link Streaming gratis Arsenal vs Chelsea bisa anda klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Duel Arsenal vs Chelsea merupakan Lanjutan jadwal pramusim Liga Inggris The Blues. Dan kali ini bakal digelar di Camping World Stadium.

Pertandingan Arsenal vs Chelsea sekaligus menjadi pramusim 2022 terakhir kedua tim di Amerika Serikat.

Selanjutnya, dua tim Liga Inggris tersebut bakal kembali ke Eropa untuk menjalani satu kali uji coba terakhir sebelum tampil di pekan pertama Premier League 2022/2023.

Arsenal sudah menjalani 3 uji coba di pramusim 2022 dan selalu meraih kemenangan.

Sementara Chelsea justru kalah dari Charlotte melalui adu penalti di laga uji coba terakhir, kemudian menang 1-2 atas Club America.

Dikutip dari situs web resmi klub, pelatih Arsenal Mikel Arteta optimistis timnya bisa bersaing meraih trofi di musim 2022/2023. Apalagi, sejumlah pemain yang datang memiliki kualitas yang bagus.