Nikmati Weekend Anda dengan BBQ All You Can Eat di Ibis Styles Medan Pattimura

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Banyak kita jumpai akhir-akhir ini restoran atau cafe yang menawarkan konsep all you can eat yang biasa di sebut AYCE. Hotel Ibis Styles Medan Pattimura yang terletak di Jalan Pattimura, juga menawarkan konsep all you can eat tersebut yaitu “Weekend BBQ Buffet”.

Dengan berbagai macam varian menu BBQ-an yang pastinya cocok untuk menemani weekend anda bersama dengan keluarga, teman dan pasangan anda.

Weekend BBQ Buffet yang menghadirkan menu untuk BBQ-an, seperti daging sapi, daging ayam, ikan, udang, cumi, bakso, sosis dan masih banyak lagi. Dan tidak hanya sampai disitu saja, Weekend BBQ Buffet kami juga terdapat maincourse, berbagai macam pilihan dessert, jajanan pasar, pasta seafood, berbagai macam minuman, serta Es Campur sebagai menu spesial nya.

Weekend BBQ Buffet yang hanya tersedia di hari Jumat dan Sabtu ini (17.00 – 20.00), juga memiliki harga yang hemat dikantong anda, Tutur Alfi Dika (Senior Sales Manager). Hanya dengan membayar sebesar Rp. 98.000 (sudah termasuk pajak) anda sudah bisa makan sepuasnya tanpa batasan waktu pastinya.

Anda juga bisa mendapatkan diskon sebesar 10 persen jika anda registrasi menjadi ALL Member kami. Dan pastinya registrasinya tidak ada pemungutan biaya apapun. Anda hanya perlu registrasi menggunakan email dari website all.accor.com. Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari member ALL kami, karena anda bisa menggunakan ALL member di semua outlet Accor di seluruh dunia, serta dapatkan poin dan promo-promo menarik yang di tawarkan oleh Accor dengan mendaftar menjadi ALL member.

Jika anda ingin mencoba Weekend BBQ Buffet kami atau mendaftar menjadi anggo ALL member kami anda bisa menghubungi kami lewat platform Instagram : @ibisstylesmedanpattimura.