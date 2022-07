Jadi Korban Pelakor, Terkuak Pacar Baru Mawar AFI, Lebih Baik dari Steno Ricardo?

TRIBUN-MEDAN.com - Mawar AFI kerap disorot sejak heboh jadi korban pelakor hingga cerai.

Kini Mawar AFI dikabarkan memiliki pacar baru setelah bercerai dari Steno Ricardo, mantan suaminya yang dulu selingkuh dengan baby sitter mereka, Susi.

Mawar AFI kerap membuat postingan sindiran untuk Steno Ricardo dan juga Susi.

Baru-baru ini, Mawar AFI membuat video reels menirukan suara yang diduga ditujukan untuk Steno Ricardo.

Dalam suara tersebut, terucap saran jika diselingkuhi pasangan maka selingkuhlah juga.

"Nih ya kalau pasangan lo selingkuh, lo selingkuh balik, support your partner in everything they do (dukung pasanganmu dalam segala hal yang mereka lakukan), yakali lo nangis," bunyi suara video reels yang ditirukan Mawar AFI.

Dalam video tersebut Mawar AFI nampak begitu menghayati mengucapkan hal tersebut.

Terlebih Mawar AFI memang jadi sorotan setelah mantan suaminya, Steno Ricardo menikah dengan mantan babysitter mereka, Susi Latifah.

Dalam keterangannya, Mawar AFI menyinggung soal balas dendam.