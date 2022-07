Jatanras Reskrim Polres Asahan Tembak Pelaku Curat Karena Melawan saat Ditangkap

TRIBUN-MEDAN.com, ASAHAN - Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Asahan mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di Jalan Anggur Perumahan Harnania, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Pelaku Ramadhan Syahri alias Korak (42) warga Jalan Sawo, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan diberikan tindakan tegas dan terukur karena melakukan perlawanan terhadap petugas.

Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira melalui Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Muhammad Said Husein mengatakan pelaku diamankan pada Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atas adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang belum diketahui namanya hendak menjual Handphone dengan merk Samsung A10 dan Samsung J2 Prime.

"Atas informasi yang diterima, Personel Unit Jatanras melakukan Under cover buy kepada pelaku dengan berpura-pura untuk membeli 2 Unit HP dan sesuai dengan kesepakatan bahwa pelaku meminta untuk bertemu di depan tower," kata AKP Muhammad Said Husein, Selasa (26/7/2022).

Setelah petugas bertemu dengan pelaku Ramadhan Syahri als Korak, kata pria dengan balok tiga dipundaknya ini, petugas menemukan 2 Unit Handphone hasil curian oleh pelaku yang kemudian pelaku langsung diamankan.

"Ketika hendak diamankan, pelaku melakukan perlawanan yang dapat membahayakan petugas, sehingga terhadap pelaku diberikan tindakan tegas dan terukur mengenai kaki pelaku,"ujarnya.

Usai diberikan tindakan tegas dan terukur, pelaku dibawa ke RSUD Kisaran untuk dilakukan perawatan medis dan selanjutnya diamankan ke Sat Reskrim Polres Asahan.

"Barang bukti yang diamankan berupa 1 Unit Hp merk Samsung A10, 1 Unit Hp merk Samsung J2 Prime, 1 buah tas selempang warna hitam," ungkapnya.

Kasat Reskrim menceritakan aksi pencurian yang dilakukan pelaku terjadi pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB yang dialami korban Supianto (30) warga Jalan Anggur, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

"Pelaku masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang berharga milik korban," terangnya.

Atas peristiwa itu korban Supianto mengalami kehilangan dan kerugian berupa 1 unit HP merk Samsung A10S warna hitam dan 1 buah HP merk Samsung J2 Primer, 1 buah cincin emas belah rotan dan 1 buah cincin emas bulat biasa, 1 buah tas sandang berisikan uang tunai Rp 250 ribu, 2 buah KTP an. Supianto dan Lifika Azmi, 1 buah sim C an. Supianto, 1 buah kartu BPJS Kesehatan an. Lifika Azmi.

Kemudian, 1 buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Supianto, 1 buah kartu tanda kuliah an. Supianto, 2 buah dompet istri pelapor berisikan uang Rp 360 ribu.

“Saat ini pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Sat Reskrim Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas penyidik," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)