Drifting Sekaligus Promosikan Kota Medan, Akbar Rais: Baru Kali Ini di Indonesia

Drifting Sekaligus Mempromosikan Kota Medan, Akbar Rais: Baru Kali Ini di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Akbar Rais, drifter profesional yang bekerja sama dengan Pemko Medan untuk memperkenalkan heritage di Kota Medan, Rabu(27/7/2022).

Aksi Drifting kali ini dilakukan mulai pukul 00.40 WIB hingga 4.00 WIB.

Sambil mengendarai mobilnya, Akbar berkeliling sekitaran Lapangan Merdeka, sekaligus mempertunjukkan keahlian driftingnya.

Terlihat beberapa model yang menggunakan pakaian modern, budaya dan juga anak kecil yang memegang jualannya sambil berjalan diatas zebra cross di persimpangan lalu lintas Jalan Kesawan.

Ditambah aksi menghibur dari Sonu Paii (Karbol) yang berjalan menggunakan celana pendek dan jaket yang dibuka, tak lupa dengan helm dan kacamata yang biasa ia gunakan.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan heritage-heritage yang ada di Kota Medan dengan cara yang Out Of The Box.

Akbar juga mengatakan, kalau cara ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, terkhusus di Kota Medan.

"Kegiatan ini sebagai program Kolaborasi Medan Berkah, yang tujuannya untuk memperkenalkan heritage-heritage yang ada di Kota Medan dengan cara yang out of the box," kata Akbar Rais.

"Cara ini sudah pernah dipakai di luar negeri, tetapi baru kali ini di Indonesia kita mempromosikan dengan jalur yang berbeda," tambahnya.