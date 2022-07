Komunitas Honda ADV Kagumi Skutik Penjelajah di Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Euforia menyambut peluncuran skutik penjelajah New Honda ADV160 di wilayah Sumatera Utara yang digelar PT Indako Trading Coy selaku main dealer Motor Honda pada Minggu, 24 Juli 2022 di salah satu pusat perbelanjaan terbesar Plaza Medan Fair turut ditunjukkan para bikers yang berasal dari Honda ADV Indonesia (HAI) Chapter Medan dan HAI Chapter Deli Serdang yang ikut hadir memeriahkan.

Antusias menyambut kehadiran New Honda ADV160 diawali para bikers dengan menggelar rolling city yang mengedepankan #Cari_aman saat naik motor di jalan. Mengambil titik start dari kantor Indako Ngumban Surbakti menuju lokasi launching, iringan para bikers pecinta Honda ADV ini dengan tertib membelah jalanan menebar pesona skutik penjelajah mewah kesayangannya.

Setibanya di Plaza Medan Fair, para bikers langsung bersemangat mengikuti rangkaian aktivitas launching, seperi halnya riding experience New Honda ADV160 yang berhasil memberikan pengalaman berkendara terbaru dengan sensasi berkendara lebih bertenaga dan membanggakan melaui tampilan kokoh dan tangguh, fitur berteknologi dan performa tingkat tinggi dengan mesin terbaru.

Pada kesempatan ini para bikers juga diminta untuk membagikan pengalamannya saat mengendarai New Honda ADV160 kepada seluruh pengunjung launching. Dimana dalam wawancara singkatnya yang juga disiarkan secara langsung di media sosial Instagram @Indakohondasumut, para bikers HAI Chapter Medan dan HAI Chapter Deli Serdang mengaku sangat mengagumi performa tingkat tinggi dari New Honda ADV160.

Antusias menyambut kehadiran New Honda ADV160 diawali para bikers dengan menggelar rolling city yang mengedepankan #Cari_aman saat naik motor di jalan.

Bro Azhar Azmi selaku Ketua HAI Chapter Medan mengungkapkan, sebagai pecinta setia Honda ADV, para bikers tentunya turut berbangga menyambut kehadiran New Honda ADV160 di wilayah Sumatera Utara yang sangat tepat sebagai teman untuk turing jarak jauh. Menurutnya turing mengendarai New Honda ADV160 tentunya akan sangat nyaman, karena selain lebih bertenaga, New Honda ADV160 juga menawarkan kenyamanan dengan dukungan berbagai fitur lengkap dan handling yang mantab.

Sementara itu Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, pihaknya selalu berupaya menghadirkan pengalaman berkendara menyenangkan bagi para pecintanya, seperti halnya mengajak para bikers penggemar Honda ADV di Medan dan Deli Serdang untuk ikut merasakan sensasi berkendara bersama matik penjelajah New Honda ADV160 yang hadir dengan penyempurnaan di berbagai sisi.

Menurut Sutjipto, New Honda ADV160 juga semakin menghadirkan pengalaman berkendara berbeda, baik digunakan untuk menjelajah atau juga penggunaan harian. Performa dan fitur-fitur unggulan pada skutik ini juga mendukung pengendara yang memiliki daya jelajah jarak jauh dan memberikan kekuatan melaju untuk mengeksplorasi berbagai kondisi jalan.

Berbekal desain tough and robust yang proporsional, New Honda ADV160 semakin sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Skutik ini semakin bertenaga melalui mesin baru 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus) yang menyuguhkan performa responsif dalam berkendara harian maupun saat mengeksplorasi pengalaman baru. Fitur dan sentuhan teknologi tinggi yang disematkan pun mengukuhkan New Honda ADV160 sebagai teman berkendara terbaik untuk aktualisasi diri.