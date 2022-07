Manoj Punjabi Temui Keluarga Mendiang Laura Anna, Kisah Hidupnya Bakal Difilmkan? 

TRIBUN-MEDAN.com -Manoj Punjabi tiba-tiba mengunggah foto saat dirinya bertemu dengan keluarga mendiang Laura Anna.

Hal ini pun membuat publik penasaran akankah kisah hidup Laura Anna bakal difilmkan?

Kisah tragis mendiang Laura Anna yang meninggal beberapa waktu lalu sempat menuai perhatian publik.

Selebgram Laura Anna bersama Gaga Muhammad (kolase instagram)

Kisah hidup Laura Anna cukup menyita perhatian publik lantaran mengalami kelumpuhan usai kecelakaan bersama dengan mantan kekasihnya Gaga Muhammad.

Publik pun berduka atas kehilangan sosok Laura Anna, dan kini dikabarkan kisah hidupnya akan dijadikan film oleh Produser Manoj Punjabi.

Kabar itu mencuat usai produser film terkenal asal Indonesia Manoj Punjabi didapati bertemu dengan keluarga Laura Anna.

Baca juga: Kabar Terbaru Kasus Kecelakaan Laura Anna, Banding Ditolak, Gaga Muhammad Ajukan Kasasi

Momen pertemuan tersebut, dituangnya lewat akun instagram pribadinya yang menyampaikan terima kasih kepada keluaraga Laura sudah membagikan kisah hidup perempuan 21 tahun itu.

"Thank you for sharing your inspiring story. Mari kita sama-sama melanjutkan semangat Laura! #JusticeForLaura #ManojPunjabi #ProduceLife #MDEntertainment," kata Manoj Punjabi.

Dalam unggahan tersebut terlihat kakak Laura Anna, Greta Iren juga sang ibu serta adik-adik mereka hadir dalam pertemuan di kantor MD Entertainment.

Terlihat pula potret Greta Iren saat menandatangani sebuah surat yang diduga berisi kontrak kerja sama dengan PH Manoj Punjabi.