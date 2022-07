Perjuangan dan Kisah Hidup Laura Anna dalam Mencari Keadilan Akan Dijadikan Film

TRIBUN-MEDAN.COM - Masih ingat dengan sosok selebgram Laura Anna yang sempat viral beberapa waktu lalu karena dirinya mengalami kecelakaan bersama kekasihnya Gaga Muhammad?

Kisah Laura banyak diperbincangkan oleh warganet kala itu, pasalnya usai mengalami kecelakaan tersebut ia mengalami kelumpuhan, sedangkan Gaga malah melarikan diri.

Jika kalian masih ingat dengan kisah Laura tersebut, kabarnya cerita kehidupan mendiang Laura Anna akan diangkat menjadi sebuah film atau serial.

Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram produser film MD Pictures, Manoj Punjabi yang mengunggah foto dirinya bersama keluarga Laura Anna di Instagramnya, Selasa (26/7/2022).

Di duga kuat jika MD Picuters akan menjadikan kisah Laura menjadi sebuah film.

Dugaan itu semakin kuat, karena dalam unggahan lainnya, Manoj Punjabi terlihat sedang berbincang dengan Greta Iren kaka Laura, Ibu serta adik-adiknya.

Terlihat pula potret Greta Iren saat menandatangani sebuah surat yang diduga berisi kontrak kerja sama dengan Production House tersebut.

Selanjutnya, Manjoj Punjabi menuliskan keterangan singkat dalam unggahan tersebut.

"Thank you for sharing your inspiring story, mari kita lanjutkan perjuangan Laura," tulisnya dilansir dari akun Instagram @manojpunjabi.

Sebagai informasi, Laura Anna sudah wafat pada 15 Desember 2021 silam karena menderita menderita Spinal cord injury usai mengalami kecelakaan dengan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad di tol Jagorawi pada 2019 lalu.