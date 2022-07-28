Laga Pramusim

HASIL Laga Pramusim - Liverpool Kalah dari RB Salzburg Berkat Gol Pemain Bidikan Man United

Liverpool ditaklukkan dari RB Salzburg berkat gol yang diciptakan pemain bidikan Manchester United, Benjamin Sesko.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto HASIL Laga Pramusim - Liverpool Kalah dari RB Salzburg Berkat Gol Pemain Bidikan Man United
Twitter/Liverpool
Liverpool menelan kekalahan dari RB Salzburg dengans skor 0-1 dalam lanjutan laga pramusim 2022, Kamis (28/7/2022) 

TRIBUN-MEDAN.com - Liverpool kembali harus menelan kekalahan di laga pramusimnya, kali ini melawan RB Salzburg.

Liverpool ditaklukkan dari RB Salzburg berkat gol yang diciptakan pemain bidikan Manchester United, Benjamin Sesko.

Liverpool melakoni laga keempat dalam tur pramusim Liga Inggris 2022-2023 dengan menghadapi juara Liga Austria 2021-2022, Red Bull Salzburg.

Laga tersebut digelar di Stadion Red Bull Arena, Kamis (28/7/2022) dini hari WIB.

Hasilnya, Liverpool kalah 0-1 dari RB Salzburg berkat gol yang diciptakan pemain bidikan Manchester United, Benjamin Sesko.

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Dikutip dari ESPN, Liverpool mencatatkan 74 persen penguasaan bola.

Sementara RB Salzburg menguasai 26 persen sisanya.

Dari segi peluang, Liverpool mencatatkan 19 tembakan dengan 7 yang tepat sasaran.

Adapun RB Salzburg membuat 12 peluang dengan 3 yang tepat sasaran.

Jalannya Pertandingan

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Liverpool Kalah dari RB Salzburg
Hasil RB Salzburg vs Liverpool 1-0
Liverpool
RB Salzburg vs Liverpool

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