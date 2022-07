Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Targetkan 6 Kursi Legislatif di Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumut, Meliane Armelia Desky atau Millie menargetkan enam kursi untuk perempuan dari Partai Golkar yang duduk di legislatif di DPRD Sumut pada 2024 nantinya.

Target ini disampaikan Millie saat diwawancara wartawan usai pembukaan acara Orientasi dan Pembekalan PD Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumut, Kamis (28/7/2022) di Sekretariat Partai Golkar, Jalan KH Wahid Hasyim Medan.

Hadir dalam acara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah, Sekretaris PD KPPG, Dewi Santi Sinambela dan Bendahara Siti Yulia N Siregar, Ketua Kosgoro 1957 dan lainnya.

"Kalau sekarang ada tiga kursi yang diduduki perempuan, mungkin nanti bisa lima atau enam. Iya dong. Boleh bermimpi. Gak muluk-muluk kan?" ucap Millie.

Ia melanjutkan dalam orientasi yang digelar KPPG ini pihaknya mengundang beberapa politisi perempuan dari Partai Golkar agar mereka sharing dan berbagi ilmu dengan kader-kader KPPG Sumut.

"Sharing itu terkait apa yang harus ibu-ibu ini siapkan untuk mereka yang mau maju ke kursi DPR. Jadi mereka tahu mempersiapkannya. Apalagi KPPG ini tempatnya untuk mencetak perempuan-perempuan yang duduk di legislatif," katanya.

Untuk konsolidasi ke daerah-daerah, saat ini pihaknya dan pengurus telah jadwalkan konsolidasi ke daerah-daerah, terutama untuk yang terdekat yakni Delisedang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai dan juga Tebingtinggi.

"Itu jadwal pertama kita untuk konsolidasi ke daerah-daerah. Karena kita sudah dibekali mobil dan harus lasak," ucapnya.

Ia berharap perempuan-perempuan yang duduk di legislatif harus dikasih kesempatan dan partai harus bisa mendukung itu.

"Bagaimana mereka bisa berperang kalau gak dibekali peluru dan lain-lain. Jadi on the way 2023 dan itu bakalan dimulai. Kita yakin KPPG akan memberikan pembekalan-pembekalan itu," ucapnya.