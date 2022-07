Malaysia Healthcare Berikan Layanan Skrining hingga Pengobatan untuk Cegah Hepatitis C

TRIBUN-MEDAN.COM - Tahukah Anda bahwa ada sekitar 58 juta orang di dunia kini menderita Hepatitis C? World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa jumlah penderita Hepatitis C naik 1,5 juta orang per tahunnya.

Apalagi di tengah transisi pandemi menuju ke endemi, banyak wisatawan yang mulai aktif berpergian ke seluruh dunia. Kondisi ini semakin memudahkan adanya penularan Hepatitis C.

Adapun gejala penyakit ini bisa ditularkan dan berbahaya jika tidak segera terobati, hingga lambat laun dapat merusak organ hati dan menyebabkan kematian.

Terdapat berbagai gejala yang dialami saat tertular virus Hepatitis C, di antaranya kulit atau mata berubah menjadi kuning, sakit perut, muntah, demam, nyeri sendi, dan kelelahan. Namun, terkadang penularan Hepatitis C bisa terjadi tanpa gejala apa pun.

Kini, Anda tak perlu merasa khawatir, sebab Malaysia Healthcare hadir untuk memberikan solusi terbaiknya dalam menangani penyakit menular, seperti virus Hepatitis C.

Terdapat beberapa layanan yang bisa menjadi pilihan, yakni layanan skrining dan pengobatan Hepatitis C dengan teknologi terkini.

Lewat layanan skrining, Anda dapat mengetahui apakah terdapat virus di dalam tubuh dengan lebih cepat dan akurat, sehingga Anda bisa langsung memasuki tahap pengobatan.

Khusus menyambut Hari Hepatitis Sedunia, Malaysia Healthcare hadir untuk memberikan layanan bagi wisatawan yang ingin melakukan pengobatan Hepatitis C.

Untuk diketahui, Malaysia Healthcare hadi dengan spesialisasi khusus dalam menangani virus Hepatitis C dengan membawa prinsip lebih dekat lebih terjangkau.

Adapun tahap yang akan dilalui oleh pasien saat melakukan pengobatan di Malaysia Healthcare adalah layanan skrining sebagai langkah awal untuk mendeteksi secara dini apakah terdapat virus Hepatitis di dalam tubuh.