Kolonel Cba (Purn) Ganda Simanjuntak Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua PPAD Sumut 2022-2027

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kolonel Cba (Purn) Ganda Simanjuntak, S.Sos, resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum PP PPAD, Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo, sebagai Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027 dalam acara yang digelar di Aula T Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jln Sudirman No.41 Medan, Kamis (28/7/2022).

Dalam Surat Keputusan Nomor: Skep/05/PP/PPAD/VII/2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Provinsi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Sumatera Utara Masa Bakti 2022-2027, sejumlah pengurus PPAD Sumut juga ikut dikukuhkan.

Yakni, Wakil Ketua, Kolonel Inf (Purn) Normal Sitorus, SIP, MM, Sekretaris, Kolonel Inf (Purn) Zukhriadi, dan Bendahara, Kolonel Cku (Purn) M Siagian.

Kemudian para ketua bidang dan anggotanya, yakni Ketua Bidang Hukum, Kolonel Czi (Purn) J Siregar, Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, Kolonel Inf (Purn) Drs Tomson Pangaribuan, Ketua Bidang Ekonomi, Kolonel Inf (Purn) Toto Budiharto, SIP, Ketua Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, Kolonel Caj Dr Asren Nasution, MA, Ketua Sub Bidang Perkebunan, Kolonel Inf (Purn) Budi Haryanto, Ketua Sub Bidang UMKM, Letkol Cba (Purn) Bonjol Silalahi, Ketua Bidang Sosial, Kolonel Ckm (Purn) Drg Susanto, MKes, Ketua Bidang Komunikasi dan Humas, Letkol Inf Purn Yamin Sohar, dan Ketua Badan Pengawas, Kolonel Inf (Purn) RM Djuandi Mansyur.

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo terlebih dulu menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus PPAD Sumatera Utara masa bakti 2022-2027.

"Terima kasih karena sudah mengakomodir semua golongan di kepengurusan PPAD Sumut ini. Saya harapkan Ketua terpilih, Kolonel Cba (Purn) Ganda Simanjuntak bisa melakukan pembinaan serta terus menjaga semangat dan kebersamaan di lingkungan internal PPAD Sumut ini," ucap Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo.

Ditegaskan Letjen TNI (Purn) Dr (HCl Doni Monardo lagi, PPAD adalah lembaga independen, dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Karena itu, kepada pengurus PPAD Sumut diharapkan bisa melakukan terobosan dan inovasi untuk menghidupkan roda organisasi dengan cara membentuk wirausaha di kalangan anggotanya, sehingga tidak saja mampu memberi kesejahteraan, tetapi juga ikut mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat.

"Terus tanamkan dan implementasikan Semangat Sisingamangaraja dalam bekerja, sehingga PPAD Sumatera Utara tidak saja memberikan kontribusi kepada upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang pengembangan pertanian yang mendukung program ketahanan pangan nasional dengan berkolaborasi kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya," pungkas Letjen TNI (Purn) Dr HC Doni Monardo.

Sementara, Kolonel Cba (Purn) Ganda Simanjuntak, juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu dari Ketua Umum PP PPAD untuk mengukuhkan pengurus PPAD Sumatera Utara masa bakti 2022-2027.

"Ini momentum besar dan bersejarah. Karana sejak dibentuk, baru kali ini Ketua Umum datang dan bertemu dengan para pengurus PPAD Sumatera Utara," ucapnya.