AKHIRNYA Resmi, AC Milan Dapatkan Kaka dari Belgia, Jawara Italia Tempuh Transfer Bak Telenovela

TRIBUN-MEDAN.com - Akhirnya, alotnya negosiasi kesepakatan peraih scudetto Seri A, AC Milan dengan Brugge tuntas.

Kedua klub sempat tarik ulur, tawar menawar panjang untuk kontrak pemain muda berbakat, Charles De Ketelaere sebelum akhirnya mencapai kata sepakat.

Pemain berjuluk Kaka dari Belgia itu akhirnya ditebus Rossoneri dari Club Brugge sebesar 35 Juta Euro.

Tarik ulur cukup lama, bak kisah telenovela hingga membuat fans AC Milan tak sabaran.

Berbulan-bulan sang pemain yang dinanti tak kunjung terbang ke Italia. Padahal Charles de Ketelaere sendiri sudah ingin segera angkat kaki ke San Siro.

Kolase Charles de Ketelaere



Pakar transfer Fabrizio Romano melabeli rumor transfer AC Milan dan Charles De Ketelaere dengan sebutan "here we go" sehingga biasanya 99 persen bakal resmi dalam waktu dekat.

Transfer Charles De Ketelaere dari Club Brugge ke AC Milan sudah dibungkus pihak I Rossoneri pada Sabtu (30/7/2022) dini hari WIB.

Hal ini lantaran Club Brugge akhirnya mau menerima proposal terakhir dari AC Milan buat mengamankan servis gelandang serang berusia 21 tahun.

Setelah berbagai nominal dalam proposal dilayangkan dalam negosiasi berlarut-larut, klub Liga Belgia ikhlas melepas pemain andalannya dengan harga total 35 juta euro.