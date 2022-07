UPDATE Bursa Transfer: AC Milan Akhirnya Sepakat dengan Club Brugge Dapatkan Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere di Playoff 1 Liga Pro Jupiler Belgia antara Club Brugge vs Anderlecht di Stadion Jan Breydel. (Matteo Cogliati / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

TRIBUN-MEDAN.com - AC Milan akhirnya sepakat dengan Club Brugge soal tranfser pemain Charles De Ketelaere di bursa transfer musim panas 2022 ini.

Rossoneri mencapai kesepakatan dengan Club Brugge untuk merekrut pemain beralias Kaka dari Belgia itu senilai total 531 miliar rupiah.

Transfer Charles De Ketelaere dari Club Brugge ke AC Milan sudah rampungkan pihak I Rossoneri pada Sabtu (30/7/2022) dini hari WIB.

Pakar transfer Fabrizio Romano melabelinya "here we go" sehingga biasanya 99 persen bakal resmi dalam waktu dekat.

Hal ini lantaran Club Brugge akhirnya mau menerima proposal terakhir dari AC Milan buat mengamankan servis gelandang serang berusia 21 tahun.

Setelah berbagai nominal dalam proposal dilayangkan dalam negosiasi berlarut-larut, klub Liga Belgia ikhlas melepas pemain andalannya dengan harga total 35 juta euro.

Duit setara 531,4 miliar rupiah terbagi menjadi 32 juta euro dalam bentuk biaya transfer pokok dan 3 juta sisanya berupa sejumlah bonus tambahan (add-ons).

AC Milan juga menambahkan klausul Club Brugge akan mendapatkan komisi 15 persen dari biaya transfer jika di kemudian hari De Ketelaere dijual Rossoneri.

Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan kubu Brugge yang mematok harga 35 juta euro buat CdK.

Sebelumnya, Milan kesulitan menemukan formula yang tepat karena keberatan memenuhi permintaan pihak Brugge.