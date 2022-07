Harga Cabai Merah di Pasaran Paling Mahal Dibanding Harga Sayuran Lain

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Harga cabai merah di sejumlah pasar Kota Medan masih mahal.

Pada Minggu (31/7/2022) ini, harga cabai merah bahkan di kisaran Rp 90 ribu hingga Rp 100 ribu perkilogram.

"Memang harga cabai merah naik lagi, dan kemungkinan besok juga akan naik karena awal bulan," ujar Fatimah, pedang sayur di Pasar Simpang Melati, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Minggu (31/7/2022).

Fatimah mengatakan, saat ini dia menjual cabai merah dengan harga Rp 92 ribu per kilogram.

Sementara harga cabai rawit turun drastis mencapai Rp 40 ribu per kilogram.

"Kalau cabai rawit malah turun harganya mulai Rp 32 ribu per kilogram hingga Rp 40 ribu per kilogram," Tuturnya.

Begitu juga dengan harga bawang merah yang dibandrol Rp 40 ribu per kilogram dan harga bawang putih Rp 20 ribu per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp 24 ribu per kilogram.

Berikut update harga pangan Kota Medan.

1. Bawang merah Rp 40.000 per kg

2. Bawang putih Rp 20.000 per kg

3. Cabai merah Rp 92.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 40.000 per kg

5. Daging sapi Rp 130.000 per kg

6. Tomat Rp 8.000 per kilogram

7. Cabai hijau Rp 44.000 per kilogram

8. Ayam Potong Rp 26.000 per kilogram

9. Beras Rp 11.200

(cr10/Tribun-Medan.com)