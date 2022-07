Langkah Awal Untuk Deteksi Kecocokan Skincare Dengan Teknologi Canggih JA Medical Skincare

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - JA Medical Skincare menggelar acara JA Beauty Fest dengan mengangkat tema Beauty in Confidence yang bertempat di Cambridge City Square Medan, Sabtu (30/07/2022).

Acara yang berlangsung selama 5 hari yaitu mulai tanggal 27 Juli hingga 31 Juli 2022 ini, juga memperkenalkan alat treatment terbaru dari JA Medical Skincare yaitu Emsella Kegel Chair.

"Jadi kita JA Medical Skincare kita melakukan event launching produk terbaru yaitu Emsella Kegel Chair fungsinya lebih ke arah kesehatan untuk panggul, tapi diluar itu kita juga menggandeng banyak banget lokal brands yang bertajuk beauty kemudian kita juga membahas hubungan antara beauty dan confidence," ujar dr. Jessica Angelina kepada awak media, Sabtu (30/7/2022).

Peluncuran treatment ini dilakukan langsung oleh Windoko Lidian selaku Owner of JA Medical Skincare, dr. Jessica Angelina selaku Head Doctor of JA Medical Skincare dan Mr. Jan Valacai President Director of BTL Aesthetic Asia Pasific.

Selain itu, JA Beauty Fest ini juga menghadirkan stand Skin Scanner secara gratis bagi para pengunjung yang hadir di acara festival ini.

Para pengunjung nantinya akan melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi kulit wajah dan berkonsultasi mengenai perawatan apa yang tepat dan efektif untuk setiap pasien.

Skin Scanner ini juga dapat membantu perawatan dan diagnosis lesi kulit, dan memberikan gambar dengan kualitas tinggi.

Adapun area yang dapat dicakup seperti jerawat, komedo, freckles, dark spot, pori-pori, tingkat hidrasi kulit.

Bukan hanya pada acara festival ini, Skin scanner juga akan tersedia setiap harinya secara gratis di Klinik JA Medical Skincare di Cambridge City Square Lantai 1 Medan dan di Jalan Putri Hijau II NO 2D, Kesawan Medan.

Diketahui, JA Beauty Fest juga diisi dengan pameran produk-produk kecantikan dari JA Medical Skincare dan Beauty Talk yang menghadirkan berbagai narasumber diantaranya dr. Jessica Angelina, Regina dan Mili (Atlet Nasional Badminton), Steve dan Angel Sunasli, Stephanie Pandia. (cr10/Tribun-Medan.com)