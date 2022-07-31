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Update Harga Minyak Goreng

UPDATE Promo Harga Minyak Goreng di Supermarket Hari Ini

Supermarket Kota Medan kembali menghadirkan berbagai promo-promo terutama dalam harga minyak goreng.

Penulis: Diana Aulia | Editor: Randy P.F Hutagaol
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TRIBUN MEDAN/HO
Ilustrasi minyak goreng kemasan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Supermarket Kota Medan kembali menghadirkan berbagai promo-promo menarik, seperti halnya minyak goreng kemasan yang dibandrol dibawah Rp 40 ribu untuk ukuran 2 Liter.

Harga yang diberikan di setiap supermarket rata-rata berbeda sesuai merek dan juga ukurannya.

Berikut harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart dan Hypermart Minggu (31/7/2022):

1. Indomaret

Sovia Minyak Goreng 2L Rp 35.100

Sania Minyak Goreng 1 L Rp 19.300

Sania Reffil Minyak Goreng 2L Rp 36.900

Tropical Minyak Goreng 1L Rp 21.900

Tropical minyak goreng 2 L Rp 37.900

Harumas Minyak Goreng 2L Rp 33.900

Filma Minyak Goreng 2L Rp 39.500

Camar Minyak Goreng 2L Rp 33.900

2. Alfamart :

Sania Minyak Goreng 2L Rp 38.400

Sania Minyak Goreng 1L Rp 20.400

Bimoli Minyak Goreng 1L Rp 25.300

Fortune Minyak Goreng 2L Rp 38.000

Tropikal Minyak Goreng 2L Rp 38.900

Tropikal Minyak Goreng 1L Rp 22. 700

Alfamart Minyak Goreng 2L Rp 41.500

Filma Minyak Goreng 2L Rp 38.500

3. Hypermart

Sunco Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 33.900)

Sania Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 31.500)

Sovia Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 31.500)

Sedaap Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 29.100)

(cr10/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
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