Update Harga Minyak Goreng
UPDATE Promo Harga Minyak Goreng di Supermarket Hari Ini
Supermarket Kota Medan kembali menghadirkan berbagai promo-promo terutama dalam harga minyak goreng.
Penulis: Diana Aulia | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Supermarket Kota Medan kembali menghadirkan berbagai promo-promo menarik, seperti halnya minyak goreng kemasan yang dibandrol dibawah Rp 40 ribu untuk ukuran 2 Liter.
Harga yang diberikan di setiap supermarket rata-rata berbeda sesuai merek dan juga ukurannya.
Berikut harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart dan Hypermart Minggu (31/7/2022):
1. Indomaret
Sovia Minyak Goreng 2L Rp 35.100
Sania Minyak Goreng 1 L Rp 19.300
Sania Reffil Minyak Goreng 2L Rp 36.900
Tropical Minyak Goreng 1L Rp 21.900
Tropical minyak goreng 2 L Rp 37.900
Harumas Minyak Goreng 2L Rp 33.900
Filma Minyak Goreng 2L Rp 39.500
Camar Minyak Goreng 2L Rp 33.900
2. Alfamart :
Sania Minyak Goreng 2L Rp 38.400
Sania Minyak Goreng 1L Rp 20.400
Bimoli Minyak Goreng 1L Rp 25.300
Fortune Minyak Goreng 2L Rp 38.000
Tropikal Minyak Goreng 2L Rp 38.900
Tropikal Minyak Goreng 1L Rp 22. 700
Alfamart Minyak Goreng 2L Rp 41.500
Filma Minyak Goreng 2L Rp 38.500
3. Hypermart
Sunco Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 33.900)
Sania Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 31.500)
Sovia Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 31.500)
Sedaap Minyak Goreng 2L (OVO: Rp 29.100)
(cr10/tribun-medan.com)