Erlina Anriani Siahaan, Wanita Berdarah Batak yang Jadi Duta Literasi, Sudah Tulis Puluhan Buku

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Saat berada pada Festival Literasi Toba beberapa waktu lalu, tribun-medan.com menyempatkan bertemu dengan seorang duta literasi Pematangsiantar.

Dalam pertemuan tersebut, Erlina Anriani Siahaan menceritakan pengalamannya di bidang literasi.

Ia kini dikenal sebagai penulis, jurnalis, editor, sineas, dan staff pengajar di SMP Negeri 4 Kota Pematangsiantar.

Novel perdananya, A Mural for Rain yang terbit pada tahun 2019 menjadi pendorong baginya menulis novel kedua yang berjudul Ilalang Saba.

Selain menulis novel, ia juga amat menyukai penulisan cerpen. Hingga, ia menerbitkan sebuah buku kumpulan cerpen Parade Semesta untuk Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar pada tahun 2020.

Kumpulan cerpen tersebut ia selesaikan selama 4 hari.

"Hanya dalam waktu empat hari dalam rangka pemilihan Duta Literasi Kota Pematang Siantar oleh Walikota Pematangsiantar dan Dinas Pendidikan kota Pematang Siantar," ujar Erlina Siahaan, Minggu (31/7/2022).

Dari upayanya selama ini, ia telah menuliskan sekitar 40 an antologi. Sementara beragam tulisan dan cerpennya telah dimuat di beberapa website dan koran daerah.

"Saya telah menulis 42 buku antologi, tulisan dan cerpennya dimuat di bernas.id; ngodop.com; harian merapi; betamanuratton.id; hetanews, SIB, dan lain-lain," ungkapnya.

Ibu dari tiga anak ini pun tak kehabisan karya walau hari-harinya dihabiskan di sekolah sebagai seorang guru.