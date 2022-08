PROFIL Susno Duadji, Jenderal Bintang Tiga yang Ungkap Kejanggalan Kasus Brigadir J

TRIBUN-MEDAN.com – Nama Susno Duadji menjadi sorotan publik, setelah dirinya mengomentari kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri non-aktif Ferdy Sambo.

Lantas, siapakah sosok Susno Duadji ?

Susno Duadji lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan pada tanggal 1 Juli 1954.

Susno Duadji merupakan anak kedua dari delapan bersaudara, ayahnya bernama Duadji dan ibunya bernama Siti Amah.

Susno Duadji adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009.

Dalam karier kepolisiannya, Susno Duadji pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2004 dan Kapolda Jawa Barat tahun 2008.

Selain itu, Susno Duadji berhasil menjabat sebagai Kepala badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri yang menggantikan Bambang Hendarso Danuri.

Susno Duadji merupakan alumni dari Akabri Kepolisian tahun 1977 dan menempuh berbagai Pendidikan antara lain PTIK, S-1 Hukum, S-2 Manajemen dan Sespati Polri.

Susno Duadji mengawali karier kepolisiannya sebagai perwira polisi lalu lintas dan telah mengunjungi 90 negara.

Susno Duadji juga mendapat kursus dan pelatihan di antaranya Senior Investigator of Crime Course tahun 1988 dan Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS tahun 2000.

Tak hanya itu, Susno Duadji juga mendapatkan Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2001, Studi Penerbangan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan tahun 2003.

Hingga ia pernah mengikuti Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, Amerika Serikat.

Berkat kerja kerasnya, Susno Duadji di kenal dengan sebutan Truno 3 atau orang nomor tiga paling berpengaruh di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri.

(*/Tribun-Medan.com)