Harga TBS di Sumut Hari Ini, Melonjak Hingga Rp 2.208 Per Kilogram

Harga TBS hari ini di Sumut melonjak hingga Rp 2.208 Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga tandan buah segar (TBS) Sumatera Utara (Sumut) melonjak naik hingga Rp 2.208 per kilogram, Rabu (3/8/2022).

Harga tersebut berlangsung pada periode tanggal 3 hingga 9 Agustus 2022 seiring dengan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunannya yang berlaku hingga 31 Agustus 2022.

Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Baca juga: Harga TBS Sawit Naik Lagi, Berikut Ini Adalah Harga Terbarunya

Dilansir dari situs resmi gapkisumut.org, hasil rapat kelompok kerja teknis tim rumus harga TBS kelapa sawit produk petani Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jalan Jendral Besar Dr Abdul Haris Nasution Nomor 24 Medan pada Rabu (3/8/2022).

Harga TBS yang berumur 10-20 tahun berada di posisi Rp 2.208 per kilogram, jika dibandingkan dengan periode lalu, harga TBS ini naik sebesar Rp 256 per Kilogram dengan harga sebelumnya Rp 1.951 per kilogram.

Kemudian, Rata -rata harga CPO lokal dan ekspor naik menjadi Rp 9.770 per kilogram.

Begitu juga dengan harga rata-rara kernel lokal yang berada di level Rp 5.387 belum termasuk ppn dengan Indeks K 90.00 persen.

Berikut harga TBS kelapa sawit produksi petani bermitra Provinsi Sumatera Utara periode 3-9 Agustus 2022.

Harga TBS sawit umur 3 tahun Rp 1.716 /Kg

Harga TBS sawit umur 4 tahun Rp 1.877/Kg