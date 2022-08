Mengenal Band Coldiac, Band Indie Asal Malang yang Lirik Lagunya Bikin Jatuh Cinta

TRIBUN-MEDAN.COM - Bagi peminat musik indie tentu sudah tidak asing dengan band asal Malang yang Bernama Coldiac.

Coldiac beranggotakan Sambadha Wahyadyatmika (vokal/gitar), Mahatamtama Arya Adinegara (vokal/gitar), Derry Rith Haudin (kibor, synth), dan Bhima Bagaskara (bass) ini sebelumnya debut dengan nama Piratez pada tahun 2008 silam sampai 2014 dengan genre rock, namun pada pada 2015 mereka berganti nama menjadi Coldiac dan beralih menjadi genre pop alternatif.

Pergantian nama ini dilakukan karena sebelumnya musik mereka kurang dikenal masyakat, hal itu terbukti setelah berganti nama dan rilisnya album perdana mereka bertajuk Heartbreaker pada 2016, musik Coldiac lebih dikenal masyarakat. Heartbreaker berisikan 12 trek bertema percintaan yang digarap dalam Bahasa inggris.

Album ini dibuka dengan Doors yang berupa intro instrumental tanpa vocal berdurasi satu menit dan dilanjutkan dengan beberapa trek dengan beragam ungkapan emosi.

Melalui Love, That Was You dan Look Around Coldiac mengungkapkan perasaan kasmaran, sedangkan melalui Heartbreaker, I Hate You, Liquor dan Please Coldiac mengungkapkan kesedihan dan depresi. Coldiac juga menggarap lagu yang lebih dewasa melalui Take You Out dan Upside Down.

Banyak masyarakat yang kerap menyamakan musik grup asal Malang ini dengan band asal Manchester yang bernama The 1975.

Coldiac tidak menyangkal karena mereka memang pendengar The 1975 dan menjadikannya sebagai inspirasi bermusik.

Awalnya Coldiac memang sempat merasa sedikit terganggu dengan hal itu karena dianggap plagiat, namun lambat laun Coldiac mulai menunjukkan warna musiknya sendiri.

Di tahun berikutnya Coldiac menggarap single bertajuk wreck this journal dan sempat masuk nominasi AMI Awards, meski tidak menang tapi hal tersebut menjadi batu loncatan dan membuat Coldiac lebih dikenal banyak orang. Masih di tahun yang sama, Coldiac merilis dua single bertajuk TARA dan White Room.

TARA sendiri bercerita tentang kehidupan di usia 20-an dan meninggalkan penyesalan di masa lalu. Ketiga single ini dihimpun dalam album bertajuk O yang rilis di tahun 2018.

Sebagai keseriusannya dalam bermusik, selanjutnya Coldiac merilis tiga single bertajuk Vow, Don’t Love Me dan Tiffany dan Kembali merilis album bertajuk No Make Up. Dalam album ini Coldiac berkolaborasi dengan musisi asal Malaysia yang bermana NYK untuk trek utamanya yang juga berjudul No Make Up.

Kolaborasi ini berawal dari NYK yang sempat kagum dengan Coldiac dan akhirnya mereka memutuskan untuk bermusik Bersama setelah berkomunikasi melalui sosial media.

(cr32/tribun-medan.com)