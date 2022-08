Pulang ke Indonesia, Arsy Hermansyah Disambut Hangat Penggemar, Raih 6 Medali Emas di Ajang WCOPA

Arsy Hermansyah Disambut Hangat Penggemar Saat Pulang ke Indonesia, Raih 6 Medali Emas di Ajang WCOPA

TRIBUNMEDAN.COM, JAKARTA - Putri Anang Hermansyah dan Ashanty, Arsy Hermansyah menjadi kontestan dari Indonesia termuda yang berhasil meraih 6 medali emas, 2 medali perak, dan 6 overall untuk kategori vokal.

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 12.30 WIB, Arsy bersama orang tuanyta disambut hangat oleh para penggemarnya.

Para penggemar merayakan kemenangan Arsy di ajang World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2022 yang digelar di Anaheim, California, Amerika Serikat, pada 24-30 Juli lalu.

Arsy menerima kalung bunga dan seikat mawar yang cantik. Meski tampak lelah, Arsy tetap tersenyum.

"Thank you so much all," kata Arsy yang disambut teriakan dari para penggemar.

Ashanty merasa bangga dengan prestasi yang dicapai oleh putrinya di ajang WCOPA.

Baca juga: Tampil di Acara Musik Dunia, Arsy Hermansyah Dikontrak Produser Amerika Hingga Dibuatkan Single

Menurut dia, hal itu adalah buah dari jerih payah Arsy yang rajin latihan bernyanyi selama berbulan-bulan.

"Alhamdulillah, perjuangan dia selama ini berhasil di sana (WCOPA), senang banget, karena ada 15 anak Indonesia yang berangkat, alhamdulillah semua dapat medali, walaupun ada emas, ada silver," tutur Ashanty di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (4/8/2022).

Ashanty mengatakan, Arsy bersaing dengan para peserta lain yang berasal dari banyak negara saat berkompetisi di ajang WCOPA.