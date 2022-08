Lirik Lagu Batak Boru Sasada By Victor Hutabarat

Lirik lagu Boru Sasada By Victor Hutabarat

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lirik Lagu Boru Sasada adalah lagu batak ciptaan Tagor Tambubolon, diliris pada tahun 2009.

Lagu Boru Sasada adalah salah satu lagu yang menceritakan soal keluarga yang memiliki anak perempuan satu-satunya.

Lagu Boru Sasada di populerkan oleh Victor Hutabarat, hingga kini masih populer dan banyak dinyanyikan saat acara pesta maupun di tempat perkumpulan orang Batak.

Berikut Lirik Lagu BORU SASADA

Ho Do Gabe Anakhi.

Ho Do Gabe Boruki.

Holan Sasada Ho Do Boru.

Dilehon Tuhan I.

Holan Sasada Ho Do Boru.

Urat Ni Ate Atengki.

Holan Sasada Ho Boru.

Tampuk Ni Pusu Pusungki.

Dang Boi Hu Bereng Ho Marsak.

Dang Boi Hu Bereng Ho Tangis.

Ikkon Marlas Ni Roha Ho.

Manomu Ari Nanaeng Ro

Holan Sasada Ho Do Boruku.

Nalao Mamboan Goarhi.

Tibuma Ho Inang Tibu Ma Marhasohotan.

Asa Hu Abing Pahompungki.

Tibuma Ho Inang Tibu Ma Marhasohotan.

Asa Hu Abing Pahompungki.

Holan Sasada Ho Do Boru.

Urat Ni Ate Atengki.

Holan Sasada Ho Boru.

Tampuk Ni Pusu Pusungki.

Dang Boi Hu Bereng Ho Marsak.

Dang Boi Hu Bereng Ho Tangis.

Ikkon Marlas Ni Roha Ho.

Manomu Ari Nanaeng Ro

Holan Sasada Ho Do Boruku.

Nalao Mamboan Goarhi.

Tibuma Ho Inang Tibu Ma Marhasohotan.

Asa Hu Abing Pahompungki.

Tibuma Ho Inang Tibu Ma Marhasohotan.

Asa Hu Abing Pahompungki.

